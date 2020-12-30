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  • Sağlık Bakanı Koca'dan "aşıda aracı firma" iddialarına yanıt
30 Aralık 2020 Çarşamba 01:41 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca'dan "aşıda aracı firma" iddialarına yanıt

Sağlık Bakanı Koca'dan "aşıda aracı firma" iddialarına yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelecek olan koronavirüs aşılarında "aracı firma" iddialarını yalanladı. Bakan Koca, "Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız üretici firmadır." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelecek olan koronavirüs aşılarında "aracı firma" iddialarına yanıt verdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız üretici firmadır."
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