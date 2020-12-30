Sağlık Bakanı Koca'dan "aşıda aracı firma" iddialarına yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelecek olan koronavirüs aşılarında "aracı firma" iddialarına yanıt verdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Aşı tedarikinde aracı firma kullanıldığına dair iddialar ile ilgili açıklamamız ektedir. Milletimiz irfan sahibidir. Hakikati görür ve ona sahip çıkar. pic.twitter.com/oCz0erDGqC