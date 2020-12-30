30 Aralık 2020 Çarşamba 01:41 | Son Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca'dan "aşıda aracı firma" iddialarına yanıt
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelecek olan koronavirüs aşılarında "aracı firma" iddialarını yalanladı. Bakan Koca, "Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız üretici firmadır." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelecek olan koronavirüs aşılarında "aracı firma" iddialarına yanıt verdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız üretici firmadır."
Aşı tedarikinde aracı firma kullanıldığına dair iddialar ile ilgili açıklamamız ektedir. Milletimiz irfan sahibidir. Hakikati görür ve ona sahip çıkar. pic.twitter.com/oCz0erDGqC— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 29, 2020