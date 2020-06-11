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  3. Sağlık Bakanı Koca, Türk Kızılayın 152. kuruluş yılını kutladı
11 Haziran 2020 Perşembe 22:01 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca, Türk Kızılayın 152. kuruluş yılını kutladı

Sağlık Bakanı Koca, Türk Kızılayın 152. kuruluş yılını kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Kızılay'ın 152'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın 11 Haziran 1868'de kurulduğunu ve ilk kurucularının dönemin idealist hekimleri arasından çıktığını belirtti.

Koca, şu ifadeleri kullandı: 

"Hilali, nerede bir insan acısı, yardım çağrısı varsa orada yeniden doğan Türk Kızılay, 152 yıldır iyilik için hep genç kaldı. Yeni yaşı kutlu olsun."
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