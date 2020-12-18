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18 Aralık 2020 Cuma 20:25 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı... İşte 18 Aralık koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı... İşte 18 Aralık koronavirüs tablosu

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son durumu açıkladı. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, vaka sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayıları 18 Aralık Cuma günlük koronavirüs tablosunda yer alıyor. Peki, bugünkü vaka sayısı kaç? İşte 18 Aralık koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri açıkladı. 

İşte 18 Aralık koronavirüs tablosu:

<h3>'Katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz'</h3><h3>BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ</h3><p>Başkan E

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