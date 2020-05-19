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  3. Sağlık Bakanı Koca, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

Sağlık Bakanı Koca, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

Sağlık Bakanı Koca, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kars'ın Çemçe bölgesi ve Hakkari Çukurca'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kars'ın Çemçe bölgesi ve Hakkari Çukurca'da şehit olan askerler için sosyal medya hesabı Twitter'dan başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kars'ın Çemçe bölgesi ve Hakkari Çukurca'da, kahraman askerimizin teröristlere düzenlediği başarılı operasyonda maalesef iki şehidimiz var. Büyük milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızın tedavisi devam ediyor. Askerimize sağlık hizmeti, bizim için hizmetlerin en kutsalıdır."

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