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04 Ocak 2021 Pazartesi 19:27 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca salgında son durumu açıkladı... İşte 4 Ocak günlük koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca salgında son durumu açıkladı... İşte 4 Ocak günlük koronavirüs tablosu

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son durumu açıkladı. Vaka ve ölü sayılarının da yer aldığı 4 Ocak günlük koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte salgına dair güncel sayılar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı.

İşte 4 Ocak koronavirüs tablosu:

<p>Fikri Sağlar hakkında soruşturma</p><p>'CHP'NİN FAŞİZAN ZİHNİYETİ'</p><p>CHP’

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