04 Ocak 2021 Pazartesi 19:27 | Son Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca salgında son durumu açıkladı... İşte 4 Ocak günlük koronavirüs tablosu
Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son durumu açıkladı. Vaka ve ölü sayılarının da yer aldığı 4 Ocak günlük koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte salgına dair güncel sayılar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı.
İşte 4 Ocak koronavirüs tablosu: