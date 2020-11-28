28 Kasım 2020 Cumartesi 19:19 | Son Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri paylaştı. İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu...
Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 443 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 4 bin 903 oldu, son 24 saatte 3 bin 611 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 396 bin 227'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca, "Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur." açıklamalarında bulundu.