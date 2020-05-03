Sağlık Bakanı Koca koronavirüste son durumu böyle duyurdu: 11 Mart'tan bu yana ilk kez!
Türkiye'de son 24 saatte 1670 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 61 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 126 bin 45, can kaybı 3 bin 397 oldu. Bakan Koca "11 Mart'tan bu yana, ilk kez bugün, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'de son 24 saatte 1670 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 61 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 126 bin 45, can kaybı 3 bin 397 oldu.
Son 24 saatte 4 bin 892 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 63 bin 151 oldu.
UMUTLANDIRAN TABLO
Sağlık Bakanı Koca, "11 Mart'tan bu yana ilk kez bugün iyileşen hasta sayımız, mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti." açıklamasında bulundu.