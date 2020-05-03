Sağlık Bakanı Koca koronavirüste son durumu böyle duyurdu: 11 Mart'tan bu yana ilk kez!

Türkiye'de son 24 saatte 1670 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 61 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 126 bin 45, can kaybı 3 bin 397 oldu.

Son 24 saatte 4 bin 892 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 63 bin 151 oldu.



UMUTLANDIRAN TABLO

Sağlık Bakanı Koca, "11 Mart'tan bu yana ilk kez bugün iyileşen hasta sayımız, mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti." açıklamasında bulundu.