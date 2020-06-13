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  3. Sağlık Bakanı Koca, koronavirüste son durumu açıkladı
13 Haziran 2020 Cumartesi 20:26 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüste son durumu açıkladı

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Son 24 saatte, 985 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 150 bin 87 oldu. Türkiye'de son 24 saatte 1459 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 176 bin 677, can kaybı 4 bin 792 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca: "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi."
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