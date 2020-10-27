27 Ekim 2020 Salı 19:16 | Son Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki kamu hastaneleri başhekimleriyle bir araya geldi
AA
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da bulunan kamu hastanelerinin başhekimleriyle bir araya geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da kamu hastaneleri başhekimleriyle bir araya geldi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da vaka sayılarındaki büyük artışın ciddi bir hazırlık gerektirdiğini vurguladı.
Sağlık Bakanı Koca, bakan yardımcılarıyla İstanbul'a ayırdıkları 4. günde kamu hastaneleri başhekimleriyle hareket planlarını ele aldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. Salgına karşı organize olalım."