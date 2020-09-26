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26 Eylül 2020 Cumartesi 22:33 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca İstanbul'da acil durum hastanelerini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca İstanbul'da acil durum hastanelerini ziyaret etti
AA

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da Kovid-19 salgını sürecinde kurulan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ile Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kurulan acil durum hastanelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da salgın sürecinde kurduğumuz Prof. Dr. Feriha Öz, Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastanelerini ziyaret ettik. Çalışma arkadaşlarımızla mücadelede son durumu inceledik. Kontrol altındaki durumun daha iyi yönetilmesi için tedbirleri her birimiz tavizsiz uygulayalım."

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında hastane ziyaretlerine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

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