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  • Sağlık Bakanı Koca hastanelerdeki doluluk oranını açıkladı: İşte Türkiye genelinde son durum
10 Eylül 2020 Perşembe 19:18 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca hastanelerdeki doluluk oranını açıkladı: İşte Türkiye genelinde son durum

Sağlık Bakanı Koca hastanelerdeki doluluk oranını açıkladı: İşte Türkiye genelinde son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Van'da öneli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca Türkiye genelinde yatak doluluk oranının yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranının ise 32 olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, "Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız şu an yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 32. Aldığımız tedbirlerden öncelikli hedefimiz hasta sayısının artışını durdurmaktır." dedi.

Bu yıl dünyada grip aşısına talebin daha fazla olduğunu belirten Koca, şöyle konuştu:

"Ülkemizde bu anlamda geçen yıl talep ettiğimiz aşıdan daha fazlasını tedarik etmek üzere yoğun bir çaba içerisindeyiz. Zannediyorum geçen yılların 2 veya 3, hatta 4 katı oranında bu tedariği sağlama noktasında bir sonuç elde etmiş olacağız."

Sağlık Bakanı Koca, "Hem Pfizer, hem Çin Sinovac, hem Rusya'nın aşılarının yıl bitmeden de piyasaya verileceği kanaati taşıyorum. Bununla ilgili de ayrıca bağlantılarımızın, iş birliğimizin olduğunu da söylemek istiyorum." diye konuştu.

Koca: "İstanbul'da toplam 2 bin 16 yatak olan 2 pandemi hastanesini bu süreçte açtık. İstanbul'da şu an ilave pandemi hastanesine ihtiyacımızın olmadığını söyleyebilirim." dedi.

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