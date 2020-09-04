Sağlık Bakanı Koca, Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır’da açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamasından satırbaşları:

"Batman'da yeni 440 yataklı hastanemizi bu ay hizmete alıyoruz."



"Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31'dir."

"Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin'e hastaneler yapılacak."



"Diyarbakır'da filyasyon ekip sayımızı 185'e yükselttik. Diyarbakır'da temaslılar büyük oranda aile içinde."



"Sağlıkçılarımız için bir ek ödeme çalışması yapıldı; zannediyorum bugün veya yarın yayınlanmış olur."

