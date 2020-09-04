04 Eylül 2020 Cuma 18:48 | Son Güncelleme:
"Batman'da yeni 440 yataklı hastanemizi bu ay hizmete alıyoruz."
"Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin'e hastaneler yapılacak."
"Diyarbakır'da filyasyon ekip sayımızı 185'e yükselttik. Diyarbakır'da temaslılar büyük oranda aile içinde."
"Sağlıkçılarımız için bir ek ödeme çalışması yapıldı; zannediyorum bugün veya yarın yayınlanmış olur.">>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız
Sağlık Bakanı Koca, Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu
Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır’da açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca'nın açıklamasından satırbaşları:
"Batman'da yeni 440 yataklı hastanemizi bu ay hizmete alıyoruz."
"Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31'dir."
"Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin'e hastaneler yapılacak."
"Diyarbakır'da filyasyon ekip sayımızı 185'e yükselttik. Diyarbakır'da temaslılar büyük oranda aile içinde."
"Sağlıkçılarımız için bir ek ödeme çalışması yapıldı; zannediyorum bugün veya yarın yayınlanmış olur."