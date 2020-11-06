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06 Kasım 2020 Cuma 22:13 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca başkanlık etti... İstanbul'da salgınla mücadele toplantısı

Sağlık Bakanı Koca başkanlık etti... İstanbul'da salgınla mücadele toplantısı
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen salgınla mücadele toplantısında salgının seyri, artan risk ve yeni hasta yüküne karşı yapılacaklar ele alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da salgınla mücadele toplantısı gerçekleştirildiğini aktardı.

Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yapılan toplantıya bakan yardımcıları, genel müdürler, il sağlık müdürü ve saha koordinatörlerinin katıldığını belirterek, "Salgının seyri, artan risk ve yeni hasta yüküne karşı yapılacaklar ele alındı." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, toplantıdan fotoğraf da yer aldı. 

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