17 Ekim 2020 Cumartesi 00:04 | Son Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca, Afrin şehidi sağlıkçı Burak Tatar'ın ailesini ziyaret etti
AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gönüllü olarak görev yaptığı Suriye'nin Afrin bölgesinde, hasta bakımına giderken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi Burak Tatar'ın Erzurum'da yaşayan ailesini ziyaret etti.
Programları kapsamında Erzurum'da bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü operasyonlara gönüllü olarak katılıp görev alan ve hasta bakımına giderken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen UMKE görevlisi Burak Tatar'ın ailesini ziyaret etti.
AA'nın aktardığı habere göre, Bakan Koca, Vali Okay Memiş ile Yakutiye ilçesinde yaşan Tatar ailesini ziyaret ederek kendileriyle bir süre görüştü.
Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Şehit sağlık memuru Burak Tatar'ın ailesini Erzurum'daki evlerinde ziyaret ettik. Burak, ilk görevinden sonra, Fırat Kalkanı ve Cerablus operasyonlarına gönüllü katılmış, Zeytin Dalı Operasyonu'nda şehit olmuştu. Ziyaretimizde, anne ve babasına hepiniz adına hürmetlerimizi sunduk."