Sağlık Bakanı Koca, Afrin şehidi sağlıkçı Burak Tatar'ın ailesini ziyaret etti

Programları kapsamında Erzurum'da bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü operasyonlara gönüllü olarak katılıp görev alan ve hasta bakımına giderken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen UMKE görevlisi Burak Tatar'ın ailesini ziyaret etti.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakan Koca, Vali Okay Memiş ile Yakutiye ilçesinde yaşan Tatar ailesini ziyaret ederek kendileriyle bir süre görüştü.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: