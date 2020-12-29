Sağlık Bakanı Koca açıkladı... İşte 29 Aralık koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son duruma ilişkin verileri günlük koronavirüs tablosunda paylaştı.

AA'nın aktardığı habere göre, Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 805 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

İşte, son dakika Türkiye'de 29 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu:



Güncel verilere göre, son 24 saatte 183 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 805 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte, 21 bin 4 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 58 bin 437'ye yükseldi. Test sayısı 24 milyon 141 bin 935'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 178 bin 580, vefat sayısı 20 bin 388, ağır hasta sayısı 4 bin 191 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"KISITLAMALAR SONUÇ VERİYOR"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 2 bin 783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız."