  • $7,4229
  • 9,0733
  • 448.168
  • 1439.29
  • Haberler
  • Güncel
  • Sağlık Bakanı Koca açıkladı... İşte 28 Aralık koronavirüs tablosu
28 Aralık 2020 Pazartesi 19:18 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca açıkladı... İşte 28 Aralık koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca açıkladı... İşte 28 Aralık koronavirüs tablosu

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri paylaştı. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, vaka sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayıları 28 Aralık Pazartesi günlük koronavirüs tablosunda yer alıyor. Peki, bugünkü vaka sayısı kaç? İşte 28 Aralık koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son durumu açıkladı. 

İşte 28 Aralık koronavirüs tablosu:

<p>Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak beli

Asgari ücret net 2 bin 825 lira oldu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Sosyal medyayı sallayan test! Resimdeki detay her şeyi ortaya çıkarıyor

Mesanesinden yaklaşık 2 kilogram taş çıktı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.