28 Aralık 2020 Pazartesi 19:18 | Son Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca açıkladı... İşte 28 Aralık koronavirüs tablosu
Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri paylaştı. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, vaka sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayıları 28 Aralık Pazartesi günlük koronavirüs tablosunda yer alıyor. Peki, bugünkü vaka sayısı kaç? İşte 28 Aralık koronavirüs tablosu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son durumu açıkladı.
İşte 28 Aralık koronavirüs tablosu: