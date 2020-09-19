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19 Eylül 2020 Cumartesi 19:12 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca açıkladı... İşte 19 Eylül koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca açıkladı... İşte 19 Eylül koronavirüs tablosu
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son durumu açıkladı. İşte 19 Eylül koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son durumu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 68 kişi yaşamını yitirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 97 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 1538 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1312 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 266 bin 117'ye çıktı.

Test sayısı 9 milyon 173 bin 694, vaka sayısı 301 bin 348, vefat sayısı 7 bin 445 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 27 bin 786, ağır hasta sayısı 1432, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7 oldu.

"AĞIR HASTA SAYIMIZI AZALTMAK ELİMİZDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ağır hasta sayımız 1432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim."
<p>Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, akaryakıt istasyonu çalışanı 54 yaşındaki Tunay Çıldır, daha

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