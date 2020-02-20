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  3. Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Çinli turist Rize'de gözetimde tutuluyordu...

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Çinli turist Rize'de gözetimde tutuluyordu...

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Çinli turist Rize'de gözetimde tutuluyordu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması geldi: "Hastanın koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek."

Rize'de koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan hastayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı:

"Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi’nde gözlem altında tutulan hastanın testleri tamamlandı. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın Koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek."

 


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