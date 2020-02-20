Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Çinli turist Rize'de gözetimde tutuluyordu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması geldi: "Hastanın koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek."
Rize'de koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan hastayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı:
"Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi’nde gözlem altında tutulan hastanın testleri tamamlandı. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın Koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek."