Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Çinli turist Rize'de gözetimde tutuluyordu...

Rize'de koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan hastayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı:

"Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi’nde gözlem altında tutulan hastanın testleri tamamlandı. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın Koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek."