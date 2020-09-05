Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4343
  • 8,8127
  • 462.322
  • 1086.32
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarında kesinti yapılmayacak
05 Eylül 2020 Cumartesi 10:25 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarında kesinti yapılmayacak

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarında kesinti yapılmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacağını duyurdu. Bakan Koca; "Ayrıca COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun." müjdesini verdi.

Maaş kesintisi yaşayan sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını bildirdi.

3 AY SÜREYLE EK ÖDEME

Öte yandan, koronavirüs hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verileceğini kaydeden Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun."
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarında kesinti yapılmayacak
THY'den yeni hamle... Yüzde 100 iştiraki olacak teknoloji şirketi kuruyor
Meclis Başkanı Şentop'tan esprili paylaşım: Adi ayırlı olsun
Beşiktaş golcüsüyle söz kesti
Her gün sabah akşam koyun sağan çiftin aylık kazancı 15 bin tl
Başkan Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolunda direksiyona geçti

Başkan Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolunda direksiyona geçti

Bayrampaşa'da kaza yapan araç alev alev yandı

Bayrampaşa'da kaza yapan araç alev alev yandı

Uzun boylu insanların günlük hayatta yaşadıkları zorluklar

Uzun boylu insanların günlük hayatta yaşadıkları zorluklar

Ceviz yemenin insanlara yararı nedir?

Ceviz yemenin insanlara yararı nedir?