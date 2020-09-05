05 Eylül 2020 Cumartesi 10:25 | Son Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarında kesinti yapılmayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacağını duyurdu. Bakan Koca; "Ayrıca COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun." müjdesini verdi.
Maaş kesintisi yaşayan sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını bildirdi.
3 AY SÜREYLE EK ÖDEME
Öte yandan, koronavirüs hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verileceğini kaydeden Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun."