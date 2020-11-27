Sağlık Bakanı Koca açıkladı.. 5 ilde vakalar yüzde 100 arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve Erzurum Sağlık Müdürleri ile videokonferans toplantı gerçekleştirdi. Bakan Koca, toplantı sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda koronavirüs vakalarının Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da ise yüzde 50 artış gösterdiğini açıkladı.

Toplantıda, koronavirüs salgınının bu illerdeki seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışları üzerinde duruldu.

5 İLDE VAKALAR YÜZDE 100 ARTTI



Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, vakaların Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da ise yüzde 50 artış gösterdiğini aktardı.

"TEDBİRİN OLMADIĞI YERDE TEHDİT DEVAM EDİYOR"



Koca, tedbirlerin önemine şu sözlerle dikkat çekti:

"Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor."