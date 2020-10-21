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21 Ekim 2020 Çarşamba 23:53 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca, 7 ildeki sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü

Sağlık Bakanı Koca, 7 ildeki sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle, 7 ildeki sağlık müdürleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıyla, 7 ildeki salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın toplantılarında salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini belirtti.

Koca, "İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım." ifadelerini kullandı. 

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