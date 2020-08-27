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  3. Sağlık Bakanı Koca 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü
27 Ağustos 2020 Perşembe 07:28 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü

Sağlık Bakanı Koca 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle videokonferans görüşmesi yaptı. Bakan Koca, görüşmede yeni tedbirleri ve sahadaki ihtiyaçları ele aldıklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, dün Ankara, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Diyarbakır ve İzmir'in sağlık müdürleriyle yaptığı il değerlendirme toplantılarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında, "6 ilimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaçları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." ifadelerini kullandı.

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