Sağlık Bakanı Koca, 6 il valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, il değerlendirme toplantılarında bugün Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri ve il sağlık müdürleri ile 6 ayrı video konferansta bir araya geldiklerini belirtti.

Bakan Koca, söz konusu toplantılara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut durum, vaka artışlarının sebeplerini ele aldık. Filyasyon ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdik."