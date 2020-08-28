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  3. Sağlık Bakanı Koca, 6 il valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü
28 Ağustos 2020 Cuma 23:37 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca, 6 il valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Koca, 6 il valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 il valisi ve sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, mevcut durum ile vaka artışlarındaki sebepleri ele aldıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, il değerlendirme toplantılarında bugün Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri ve il sağlık müdürleri ile 6 ayrı video konferansta bir araya geldiklerini belirtti.

Bakan Koca, söz konusu toplantılara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut durum, vaka artışlarının sebeplerini ele aldık. Filyasyon ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdik."
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