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24 Eylül 2020 Perşembe 23:58 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca, 11 ilin sağlık müdürü ile görüştü

Sağlık Bakanı Koca, 11 ilin sağlık müdürü ile görüştü
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 il sağlık müdürüyle video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 il sağlık müdürüyle video konferans görüşmesi yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Malatya, Van, Elazığ, Adıyaman, Ağrı, Yozgat ve Erzurum'da salgının şu anki seyrini, hasta ve taşıyıcı tespiti çalışmalarını, tedavileri ve alınması gereken ek tedbirleri değerlendirdik."
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