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  3. Sağlık Bakanı tarih verdi! '1-2 ay içinde büyük lansman yapılacak'

Sağlık Bakanı tarih verdi! '1-2 ay içinde büyük lansman yapılacak'

Sağlık Bakanı tarih verdi! '1-2 ay içinde büyük lansman yapılacak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Editör Masası'nda Sağlık turizmiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koca, "Sağlık turizmini Türkiye'de markalaştırmak istiyoruz, süreç başladı. Önümüzdeki 1-2 ay içinde büyük bir lansman yapılacak." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık turizmine yönelik çalışmaların devam ettiğini ve önümüzdeki aylarda büyük lansmanla tanıtımların yapılacağını söyledi. Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Sağlık Bakanı Koca önemli açıklamalarda bulundu.

Koca "Organ naklinde çok önemli mesafe aldık. Geçen yıl yapılan kalp ve böbrek nakli sayısı 5 bin 600'e ulaştı.Hava ambulansı konusunda son derece ileri bir noktadayız. Dünyada vatandaşına bu anlamda ücret almadan hizmet sunan bir ülkeyiz" dedi.

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