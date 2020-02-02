Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şu ana kadar açıklanan tüm sonuçlar negatif

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Özellikle Başhekimliği ziyaret ederek yapılan hizmetlerin koordinasyonunu yerinde görmek ve bir eksiklik varsa bunu yerine getirmek anlamında ziyaret etmiş oldum. Gelmişken hem buradan eşlik eden 6 kişilik sağlık ekibimizin lideri olan İrfan Hocamla da görüştüm. Neler yapmamız gerektiği, hizmet anlamında eksiğimizin olup olmadığı, bu süreçte misafirimiz olduklarını, hasta olarak görmediğimizi ama misafirperverliğimizi de yerine getirmemiz gerektiğini, taleplerinin her ne ise bu süreçte yerine getirileceğini özellikle ifade ettim.

Bugün bir takım tetkikler yapıldı. Numuneler alınmıştı. Numunelerin sonuçları kısmen çıktı. Yarına kadar hepsi çıkmış olacak. Şuan pozitif olan yok. Çıkanlar negatif.