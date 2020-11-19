Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Korona bütün ülkeye yayıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığın 2021 bütçe sunumunu gerçekleştirdi. Tüm dünyada tırmanışa geçen koronavirüsün Türkiye’deki seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, “Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti” diyerek şunları kaydetti: “Dünyadaki artışa paralel olarak İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizde başlayan artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumda. Güçlü alt yapımız ve fedakarca çalışan sağlık personelimiz sayesinde bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz oldu. Tedbirlere uyum gösterilmezse yeni tedbirler kaçınılmaz olur.”



ARALIKTA 10 MİLYON ÇİN AŞISI GELİYOR



Bakan Koca, aşı konusunda açıklamalar yaptı: “Pfizer’in aşı için aralıkta ruhsat alma ihtimali zayıf. Olursa Türkiye’ye aralıkta 1 milyon aşı verecek. 25 milyon doz için görüşüyoruz. Aralık ve ocakta 10’ar milyon Çin aşısı alacağız. Yerli aşımız nisanda devreye girer. 2.3 milyon grip aşısı var, 600 bini yapıldı.”

12 BİN YENİ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK



Bakan Koca, 5 haftadır influenza vakasına rastlanılmadığını belirtti ve önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını vurguladı.

4215 YENİ HASTA



Türkiye’de son 24 saatte 158 bin 811 test yapıldı, 4 bin 215 kişiye tanı konuldu, 116 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 742 oldu, 2 bin 592 kişi daha iyileşti.