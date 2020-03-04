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  3. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İranlı heyeti koronavirüs tehlikesi nedeniyle kabul etmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İranlı heyeti koronavirüs tehlikesi nedeniyle kabul etmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İranlı heyeti koronavirüs tehlikesi nedeniyle kabul etmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınıyla mücadele eden ve yardım talebinde bulunan İranlı heyete “"Gelmeyin, Skype üzerinden bağlanalım" diyerek Türkiye'nin sağlığını korumaya yönelik tedbirini güçlendirdi.

İran’da salgın hızla yayılırken ülkede endişeye yol açan bir diğer gelişme de 290 sandalyeli parlamentoda 23 vekilde virüs tespit edilmesi oldu. İran Meclisi, milletvekilleriyle yapılan halk görüşmelerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. İran’ın Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Pirhüseyin Kolvand’da da koronavirüs tespit edilirken, Yargı Erki Başkanı Danışmanı Ahmet Toyserkani koronavirüs nedeniyle dün hayatını kaybetti. İngiliz gazeteci Robert Fisk, İran’daki korkunç tırmanış için geçmişte veba için kullanılan ‘kara ölüm’ ifadesini kullandı.

GELMEYİN! SKYPE’TAN GÖRÜŞELİM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran’ın koronavirüs konusunu çok geç ciddiye aldığını ifade ederek şunları söyledi:

“İran’daki salgın çok hızlı ilerledi. Kum kentini kapatmalarını tavsiye ettik ancak ‘Gerek yok’ denildi. Şimdi ise durum ciddileşince ‘Nasıl adım atacağız’ diye yardım istiyorlar. Bizim Bilim Kurulu’na bir heyet gönderip bilgi almak istediler. Biz de ‘Gelmeyin, Skype üzerinden bağlanalım’ dedik. Çin ve diğer bazı ülkelerde yayılma hızı düşerken şu anda en fazla İran’da yayılma var.”

Hürriyet


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