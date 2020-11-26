Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dört büyükşehirde 3. zirve yaşanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası korona ile mücadelede son duruma ilişkin önemli bilgiler paylaştı:

200 BİN TEST: Günlük test kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız.

TEST ÜCRETİ: Vatandaşımız, 250 liradan fazla test ücreti istenmesi durumunda bize müracaat etsin, gereğini yapacağımızdan emin olun. Sadece ücret iadesi değil, lisansın, ruhsatın iptal edilebileceğini özel sektör de vatandaşımız da bilsin.

VAKA TABLODA: Artık açık test politikasına geçiyoruz. Bundan sonra tabloda semptom göstermeyen hastalar da yer alacak.

ARTIŞ TRENDİ SÜRÜYOR: İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyor. İstanbul’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70’lere dayanmış durumda.

15 İLDE İKİ KATINA ÇIKTI: Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Zonguldak, Ordu, Çanakkale, Antalya, Düzce, İzmir, Manisa ve Tekirdağ’da vakalarda %50-100 artışlar oldu.

HASTA SAYISI 9 KAT ARTTI: Son 3.5 ayda hasta sayımızda artış 9 kata yaklaştı. 168’e ulaşan vefat sayımız bugüne kadar ki en yüksek rakam oldu.

50 MİLYON DOZ AŞI: Aralık, ocak ve şubat ayında toplam 50 milyon doz Çin aşısı için imza atıldı. Aşıyı yaparken vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız.

İBB’NİN DEFİN AÇIKLAMASI: Ölüm sebebi Kovid’se Kovid, menenjitse menenjit yazılıyor. Bakanlık olarak biz yapmıyoruz, ikinci bir hekimin denetimiyle yapılıyor. Enfeksiyon bulgusu olan her hasta Kovid hastası mıdır?

GÜNLÜK EN YÜKSEK CAN KAYBI ULAŞILDI



Son 24 saatte 164 bin 547 test yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, günlük vaka ise 28 bin 351, 168 kişi de hayatını kaybetti. Vefat sayısı bugüne kadar ki en yüksek günlük rakam olarak kayıtlara geçti.

YERLİ TETANOS AŞISI KULLANIMA HAZIR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, erişkin tipi tetanos-difteri aşısının tüm üretim süreçlerinin tamamen yerli imkanlarla tamamlandığını belirterek şunları kaydetti: “Gerekli kalite denetimleri yapılan ve uygunluğu onaylanan erişkin tipi tetanos-difteri aşısının ilk teslimatı Bakanlığımıza yapıldı. Yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek.”



İkinci bir karara kadar cumartesi 20.00- pazar 10.00, pazar 20.00-pazartesi 05.00 arasında sokak kısıtlaması uygulanacak.



ÇOCUKLAR AİLELERİYLE YOLCULUK YAPABİLİR



İçişleri Bakanlığı hafta sonu uygulanan sokak kısıtlamasında az bilinen ancak çok sorulan sorulara yanıt verdi.

20 yaş altında olup da üniversitelerde yüz yüze eğitim gören öğrenciler ile profesyonel sporcular muaf mı?

Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam ediyor. Bu yaş grubundaki öğrenciler ile 20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular kısıtlamadan muaf.

20 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi veya şehirlerarası yolculuğu nasıl yapacaklar?

20 yaş altı çocuklar yanlarında anne-babalarının bulunması şartıyla şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilir.

Azınlık cemaatlerine mensup 65 yaş din adamları kısıtlamaya tabi mi?

Azınlık cemaatlerinin dini vecibeleri yerine getirmelerinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

Sokak hayvanlarının beslenmesi nasıl olacak?

“Hayvan Besleme Grubu Üyeleri” ile sokak hayvanlarını beslemek isteyenler kısıtlamadan muaftır.

İnşaat sektörü kısıtlamadan muaf mıdır?

İnşaat sektörü ve çalışanları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.