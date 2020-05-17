Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9034
  • 7,4597
  • 386.965
  • 99768.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün sokağa çıkacak yaşlılara seslendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün sokağa çıkacak yaşlılara seslendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün sokağa çıkacak yaşlılara seslendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yayımladığı mesajda 65 yaş üstü yaşlıların bugün yeniden saat 12.00-18.00 arasında dışarı çıkacağını hatırlatarak maske takmayı ihmal etmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yayımladığı mesajda bugün sokağa çıkacak 65 yaş üstü yaşlılara seslendi.

Bakan Koca, paylaşımında maske takmayı ve sosyal mesafe kuralını unutmamalarını telkin etti.

İşte Bakan Koca'nın yayımladığı mesaj:

Koronavirüse karşı başarımızda, 65 YAŞ ÜSTÜ OLARAK, evde kaldığınız günlerin rolü büyük. Çıkıp, biraz soluklanmak hakkınız. Bugün saat 12.00-18.00 arası sokaklar sizin. Kendinizi korumak için MASKE takmayı sakın ihmal etmeyin. Ve 1,5 m SOSYAL MESAFE kuralına mutlaka uyun.

D100'de film gibi kovalamaca

D100'de film gibi kovalamaca

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Çanakkale'de tarihi tören!

Merve Boluğur'dan olay açıklamalar: Geçmişe gidebilseydim...