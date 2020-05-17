Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün sokağa çıkacak yaşlılara seslendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yayımladığı mesajda 65 yaş üstü yaşlıların bugün yeniden saat 12.00-18.00 arasında dışarı çıkacağını hatırlatarak maske takmayı ihmal etmemeleri gerektiğinin altını çizdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yayımladığı mesajda bugün sokağa çıkacak 65 yaş üstü yaşlılara seslendi.
Bakan Koca, paylaşımında maske takmayı ve sosyal mesafe kuralını unutmamalarını telkin etti.
İşte Bakan Koca'nın yayımladığı mesaj:
Koronavirüse karşı başarımızda, 65 YAŞ ÜSTÜ OLARAK, evde kaldığınız günlerin rolü büyük. Çıkıp, biraz soluklanmak hakkınız. Bugün saat 12.00-18.00 arası sokaklar sizin. Kendinizi korumak için MASKE takmayı sakın ihmal etmeyin. Ve 1,5 m SOSYAL MESAFE kuralına mutlaka uyun.