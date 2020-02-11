Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0398
  • 6,5836
  • 304.924
  • 119095
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sağlık Bakanı açıkladı: Koronavirüste son durum ne?

Sağlık Bakanı açıkladı: Koronavirüste son durum ne?

Sağlık Bakanı açıkladı: Koronavirüste son durum ne"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koca, “Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı.” dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı."

"Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözetim altında tuttuğumuz yolculardan 3. kez alınan numunelerin sonuçları da negatif çıktı."

 


Meğer Serenay, Defne-Cem aşkını beğenmiş!
Tolga Sarıtaş inzivaya çekildi
Yaş farkı sorularına şoke eden tepki!
Yasak Elma'dan Şeyma Subaşı'na olay gönderme!
Defne Samyeli Cem Yılmaz'a kıyamadı!

Uzun Zamandır Görmedikleri Sahibini Gören Köpeklerin İnanılmaz Sevinci

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Tam 900 yıllık Kur'an-ı Kerim! Ceylan derisi ile ciltlenmiş

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen besinleri yararları