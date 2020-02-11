Sağlık Bakanı açıkladı: Koronavirüste son durum ne?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koca, “Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı.” dedi.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı."
"Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözetim altında tuttuğumuz yolculardan 3. kez alınan numunelerin sonuçları da negatif çıktı."