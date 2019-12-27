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  3. Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesaplarına biner lira yatırıldı

Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesaplarına biner lira yatırıldı

Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesaplarına biner lira yatırıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki sağanaktan zarar gören 3 bin 668 kişinin hesabına biner lira yatırıldığını bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları;

"(Adana'daki sağanak) Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız üzerinden 4 merkez ilçeyi kapsayacak şekilde 2 bin konutluk bir kentsel dönüşüm de başlatıyoruz"

"(Adana'daki sağanak) Adanamız'ın başına gelen bu felaketi hep beraber atlatacağız, yaraları saracağız. Cumhurbaşkanımız'ın açık talimatıdır, Adana'da hiçbir vatandaşımız mağdur olamayacak, herkes yanında devletin gücünü hissedecek. Devletimiz her bir vatandaşımızın, her bir hanemizin yanındadır."

"(Adana'daki sağanak) Milli Eğitim Bakanlığımız okullarda oluşan zararın giderilmesi için 500 bin lira ödenek sağladı. Böylece zarar gören okullarda eğitim öğretimde aksamaya yol açmadan faaliyetin devam etmesi için gereken tedbirler alınmıştır"


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