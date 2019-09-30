Safer Ayı namazı duaları nedir?

Safer Ayı'nın özelliği nedir ve Safer Ayında okunması gereken dualar ve kılınması gereken namazlar nelerdir? Safer ayı Hicrî ayların ikincisidir. Halk arasında 'bela ayı' olarak da bilinen bu ayla ilgili yazılanların büyük bir çoğunluğu yanlıştır. Safer ayı Cahiliye Arapları tarafından uğursuzluk ayı olarak tanımlanmıştır.

SAFER AYI NE ZAMAN HANGİ TARİHTE?

Hicri aylardan biri olan Safer ayında, özellikle de Safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambası okunacak dua çok makbuldür. 2017 Yılı Safer Ayı 21 Ekim 2017 tarihinde başlayacak ve 19 Kasım 2017 tarihinde sona erecektir. Safer ayının anlam ve önemine yakışır şekilde geçirmek isteyenler için Safer Ayı İbadetlerini iyi bilmek gerekir.

Safer ayı Hicrî ayların ikincisidir.

Peki, merhameti sonsuz Cenab-ı Allah’ın kulları için bir ‘bela ayı’ yaratması söz konusu olabilir mi?İslam dininde bazı ay ve günlerin daha mukaddes sayıldığı biliniyor. ‘On bir ayın sultanı’ diye adlandırdığımız Ramazan ayı, kandil geceleri veyahut ‘Müslümanların bayramı’ dediğimiz cuma günü bu ay ve günlerden bazıları. Böyle günlerde ibadetlerimize daha fazla özen gösterir, hal ve hareketlerimizde daha dikkatli oluruz. Ancak Safer ayı, diğer gün ve ayların tam aksine halk arasında ‘gökten belaların yağmur gibi yağdığı ay’ olarak tasvir ediliyor. Bu aya özel namaz ve dualar dilden dile dolaşıyor. Belalardan korunmak için daha fazla sadaka verilmesi tavsiye ediliyor.