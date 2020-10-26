Saddam Hüseyin'in "sağ kolu" İzzet ed-Duri öldü

Irak'ta yasaklı parti Arap Sosyalist Baas Partisi'nin sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yayınlanan ses kaydında İzzet İbrahim ed-Duri'nin 78 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Kayıtta, parti ilkelerine bağlı kalma konusunda sebat gösterme çağrısı yapan Duri'nin vasiyetine uyacakları konusunda parti mensuplarına güvendikleri aktarıldı.

Irak yönetiminden Duri'nin vefatına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İZZET ED-DURİ KİMDİ?



Baas rejiminin son bulduğu Nisan 2003 tarihine kadar Saddam Hüseyin'in yardımcılığı görevini yürüten ve dönemin ikinci adamı olarak bilinen İzzet İbrahim ed-Duri, ABD tarafından arananlar listesinde yer alıyordu. 1942 doğumlu Duri, partide üst düzey görevlerin yanı sıra İçişleri ve Tarım Bakanlığı da yapmıştı.

1998 yılında Kerbela kentini ziyareti sırasında uğradığı suikast girişiminden sağ kurtulan Duri, Saddam'ın 2006 Nisan'ında idam edilmesinden sonra yer altına çekilen Baas Partisi'nin liderliğini yapıyordu.



Saddam Hüseyin'in "gölge adamı" olarak da bilinen Duri'nin 5 yıl önce Tikrit yakınlarında çıkan çatışmalarda Şii milis gücü Irak Hizbullah'ı tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti.