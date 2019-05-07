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  3. Ramazan'da saç boyatmak orucu bozar mı?

Ramazan'da saç boyatmak orucu bozar mı?

Ramazan'da saç boyatmak orucu bozar mı"

Ramazan ayına girmiş olmamız ile orucu bozan şeyler ve bozmayan şeyler araştırılıyor. Bu araştırmaların arasında saç boyamak orucu bozar mı? sorusu öne çıkıyor. Peki, oruçluyken saç boyanır mı? İşte detaylar...

İnsanlar saçlarının rengini beğenmediğinden ya da saçlarında ki beyazlardan kurtulmak için saçlarını boyar. Peki saç boyamak orucu bozar mı? İşte detaylar...

SAÇ BOYATMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

(Haber Türk)

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