Ramazan'da saç boyatmak orucu bozar mı?

İnsanlar saçlarının rengini beğenmediğinden ya da saçlarında ki beyazlardan kurtulmak için saçlarını boyar. Peki saç boyamak orucu bozar mı? İşte detaylar...

SAÇ BOYATMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

(Haber Türk)