Sabriye Şengül maçı 2019 ne zaman? Sabriye Şengül kafes dövüşü hangi kanalda?

Sabriye Şengül maçı 2019 ne zaman? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Türkiye^yi kafes dövüşünde ilk kez temsil edecek olan 2 kez Dünya kick boks şampiyonu olan Sabriye Şengül, Bellator Londra'da kafes maçına çıkıyor. Survivor yarışmasındaki sempatik tavırlarıyla büyük hayran kitlesi edinen Sabriye Şengül kafes dövüşü öncesi dünyaca ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov antrenman yaptı. Maçı kaçırmak istemeyenler Sabriye Şengül maçı 2019 ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..

SABRİYE ŞENGÜL MAÇI NE ZAMAN?

Kafes dövüşünde Türkiye'yi ilk kez temsil edecek olan kadın boksör ve MMA sporcusu Sabriye Şengül, bugün İngiltere'de çıkacağı Bellator Londra maçına hazır. Maçın saati ve kanalı ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon Vakfıkebir’de dünyaya geldi. 2006 senesinde boksa ilgi duymaya başlayan Sabriye Şengül'ün hayatı bu tarihten sonra değişti. Spor hayatına hentboll oynayarak başlayan Sabriye Şengül, tavsiye sonrasında kickboks'a yöneldi. Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu belirten Sabriye Şengül'ün en öne çıkan özelliği ise hırslı bir kimliğe sahip olması. Verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, spor hayatını şu sözlerle anlatıyor: “Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, ‘Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş’ deyince neden olmasın dedim. Boksta ve Kickboskta 3 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor.”

SABRİYE ŞENGÜL BAŞARILARI

Sabriye Şengül’ün üç Türkiye şampiyonluğu var. 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan Sabriye Şengül, Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

Sabriye, Kasım ayında Avusturya Viyana'da yapılan Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Avusturyalı rakibi Christin Fedller'i yenerek 2. kez Dünya şampiyonu oldu.