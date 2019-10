Sabır zorlayan hadsiz sunucuya tokat gibi yanıtlar!

Sunucu Leland Vittert programa “Durmaya niyetiniz yok gerçi değil mi” sözleriyle başladı. “Hayır bu konuda çok kararlıyız” diyen Gülnur Aybet Barış Pınarı harekatının iki amacı olduğunu belirterek, “İlk hedefimiz hem ABD’nin hem AB’nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK’nın eş örgütü YPG’yi sınırlarımızdan temizlemektir. İkinci hedefimiz ise 1-2 milyon Suriyelinin ülkelerine dönmelerini sağlamaktır. Halihazırda ülkemizde 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapmaktayız. Maalesef ABD’nin silahlandırma politikasının ardından YPG Suriye’de çok fazla toprak ele geçirdiği için çok sayıda insanı yerinden etmiştir” dedi.

Aybet’in konuşmasına sürekli müdahale eden sunucu ise “ABD’yi teröristlere yardım etmekle mi itham ediyorsunuz. Konuyu buraya getiriyorsunuz” diye konuştu.

Aybet ise “Evet ve bence bu oldukça yanlış bir politikaydı” diye yanıt verdi.

HADSİZ SÖZLER: TÜRKİYE’NİN SÖYLEDİĞİ BİR ŞEYE NEDEN İNANALIM

Sunucu yine araya girerek, “Türkiye’nin söylediği bir şeye neden inanalım ki” diye konuştu. Küstahlığın dozunu artıran sunucu bu kez “Türkiye, Rusya’yla yakınlaşan bir ülke. Ben Orta Doğu’dayken şöyle bir söz vardı. Böyle dost varken düşmana ne gerek var” diye konuştu.

AYBET’TEN TOKAT GİBİ YANIT

Aybet ise sunucuya “Çünkü biz sizin NATO müttefiğiniziz. Sizin müttefiğiniz teröristler değil” diye yanıt verdi.

“I said it was an ill-conceived policy to arm one terrorist group to fight another. And I think its time you stopped this policy. We’re very disappointed that you’re still working with the #YPG outside the zone of our operation.” pic.twitter.com/Cpbclaeq10 — Gülnur Aybet (@Gulnuray) October 13, 2019

My interview for @FoxNews @LelandVittert who doesn’t let his guests speak(!)



“Are you accusing the United States of helping terrorists? Because that seems where your logic is going”.



“Yes. I think it was a very ill-begotten policy, in arming a terrorist group.” pic.twitter.com/xJ0mOr7Jy6 — Gülnur Aybet (@Gulnuray) October 13, 2019

“The American public have a right to know because they’re being lied to.Trump is right to want to bring home US troops because its unfair that they’re hostage to this very ill-begotten policy inherited the previous admin: arming one terrorist group:the YPG,to fight another” pic.twitter.com/SKWmE09AC3 — Gülnur Aybet (@Gulnuray) October 13, 2019

EN GENİŞ ALANI DEAŞ’TAN TEMİZLEYEN ÜLKE TÜRKİYE

Aybet programda “NATO’da DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyon içinde Suriye’de en çok alanı DEAŞ'tan temizleyen ülke biziz. Ve DAEŞ’in terör saldırılarından en çok zarar gören ülke biziz” dedi.

Türkiye’nin büyük bir alanı DEAŞ’tan temizlediğini belirten Aybet, aksine terör örgütü DEAŞ’ın, terör örgütü YPG/PKK kontrolünde büyümesinin sağlandığını, YPG’nin binlerce DEAŞ’lının Rakka’dan kaçmasına yardım ettiğini hatırlattı, “Rakka’da maalesef biz yoktuk” dedi.

Aybet, “Amerikalılardan bizimle çalışmalarını istedik. Ama bir terör örgütüyle çalışmayı tercih ettiler” diye konuştu.

YPG YALANINI SÖYLEYİNCE CEVABINI ALDI!

Sunucu bu kez Türkiye’nin ABD askerine ateş açtığı yalanını ileri sürünce Aybet, “Bu da YPG’li teröristlerin sizin adınıza söylediği bir başka yalan. Lütfen bilgilerinizi düzeltin” dedi.

AMERİKAN HALKININ GERÇEKLERİ BİLMEYE HAKKI VAR

Gülnur Aybet, Amerikan halkının gerçekleri bilmeye hakkı olduğunu söyledi, “Bu konuda çok fazla yalan dolaşıyor” dedi.

“DOĞRULARI SÖYLEYECEK OLAN SİZ MİSİNİZ”

Sunucunun “Ruslarla yakınlaşan ve S400 alan Türkiye’yi mi dinlememiz bekleniyor. Bize doğruları söyleyecek olan sizlersiniz öyle mi” şeklindeki hadsiz sözleri üzerine Aybet, “Türkiye’yi şeytan gibi göstererek bir yere varamazsınız” dedi.

Sunucunun ısrarla konuşmaya çalışması üzerine Aybet, “Haksızlık ediyorsunuz, bırakmıyorsunuz ki konuşayım” dedi, ardından şöyle devam etti: "Başkan Trump ABD birliklerini eve çağırmayı istemekle son derece haklı. Çünkü ABD askerlerinin Trump’a önceki hükümetten kalan bu hukuksuz politikaya alet edilmesi büyük haksızlık. Bu politika bir terörist grup olan YPG’nin başka bir terörist grup DEAŞ’la savaşması için silahlandırılmasıdır”

70 YIL SİZİ KORUDUK DEYİNCE

Sunucu, ABD’nin 70 yıl boyunca Türkiye’yi koruduğunu, buna karşın Türkiye’nin Rusya’yla yakınlaşıp S400 aldığını söylemesi üzerine Aybet şu cevabı verdi: Biz de hem sizi hem Avrupa’yı koruduk!

Sunucunun Türkiye’ye karşı neden yalanlar uydurduğunu anlamadığını belirten Aybet, Türkiye’nin hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “Siz bunu bize satmadınız. Ne yapacaktık? Bunu da başkanınız Osaka’da çok güzel ifade etti” diye konuştu.

GAZETECİLİĞİ BIRAKTI TERBİYESİZLİK YAPTI

Küstah sunucu bu kez de “Türklerden yalan yerine bazı gerçekleri duymak işleri kolaylaştıracaktır, ki bu zor görünüyor” dedi.

Aybet ise Vittert’e “Ben zaten size gerçekleri veriyorum. Bu bir terör örgütüdür, hedeflerimiz bunlardır. Bu harekatta oldukça net bir hedefimiz var ki bu hedeflerden sizi haberdar ettik” diye konuştu.