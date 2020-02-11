Sabır taşı çatladı

İdlib’de Esad rejimine bağlı güçlerin topçu ateşi sonucu 5 askerimiz şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’ye saldıran rejim unsurlarına derhal karşılık verildiği bildirildi. Bakanlık, 115 hedefin ateş altına alındığını, 101 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini, 3 tank ve 2 top/havan mevzi ve 1 helikopterin de imha edildiğini açıkladı.

MİSLİYLE MUKABELE

Açıklamada, “Saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, Türkiye’yi değil, uluslararası toplumu hedef almıştır” denildi. Türk askerinin, rejimin saldırdığı gözlem noktasına 5-6 gün önce Rusya’nın bilgisi dahilinde yerleştiği bildirildi.

BEŞTEPE’DE GÜVENLİK ZİRVESİ

Başkan Erdoğan, dün önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la İdlib’deki saldırıya ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı, ardından Külliye’de güvenlik zirvesini topladı. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.

Toplantıda, yeni bir göç dalgasının ve insanlık dramının engellenmesi maksadıyla İdlib’de bulunan Türkiye’yi bu kararlığından hiçbir saldırının vazgeçiremeyeceğinin altı çizildi.

SMO SERAKİB’E İLERLİYOR

Suriye Milli Ordusu İdlib’in doğu kırsalında bulunan Serakib İlçesi’ne doğru ilerliyor. Muhalif gruplar, Serakib’de bulunan rejime ait mevzileri ateş altına almıştı. Serakib, bölgede M-4 ve M-5 karayolunun ilçeden geçmesiyle stratejik öneme sahip.

YÜREĞİMİZ YANDI

BİR AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

Şehit Uzman Onbaşı Enes Alper’in Niğde Yıldıztepe’de oturan ailesi acı haberle yıkıldı. Gözyaşı döken anne Keban Alper, oğlunun bir ay önce nişanlandığını söyledi.

BABA OCAĞINA BAYRAK ASILDI

Gaziantep’in Nizip İlçesinde ikamet eden Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz’ün (22) baba ocağına ateş düştü. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk Bayrağı asıldı.

100. YIL KONSERİ İPTAL EDİLDİ

KahramanmaraşLI Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak’ın şehadet haberi sonrası ilde yapılacak olan ve Kıraç’ın da sahne alacağı 100. Yıl kutlamaları iptal edildi. Saylak bir yıllık evliydi.

İDLİB’E GEÇİCİ GÖREVLE GİTMİŞTİ

Kırıkkaleli Pİyade Uzman Çavuş Davut Özcan’ın (25) geçici görevle İdlib’de olduğu öğrenildi. Yakınları, şehit Özcan’ın 2018 yılandan beri TSK’da görev yaptığını söyledi.

BİR GÜNDE İKİ ACI

Kayserili Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak’ın şehit olduğunu ailesi kansere yenik düşen akrabalarının cenazesine giderken öğrendi. 8 ay önce nişanlanan şehit Albayrak’ın ağabeyinin de İdlib’de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

GÖZLEM NOKTALARINA KOMANDO TAKVİYESİ

TSK tarafından, İdlib’deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı. Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib’deki gözlem noktalarına yönlendirildi. Ayrıca Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır birliklerine sevk edilen askeri araç sevkıyatları sürüyor.Önceki gün de sınıra zırhlı personel taşıyıcı ve komondo sevkıyatı yapılmıştı.

ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞEBİLİR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’yi ziyaret eden Slovenyalı mevkidaşı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Rus heyetiyle yapılan görüşmelerde mutabakat çıkmazsa Erdoğan ve Putin’in bir araya gelebileceğini söyledi. Türkiye’yi hedef alan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya da tepki gösteren Çavuşoğlu, “Akıncı kadar dürüst olmayan siyasetçiyle hiç çalışmadım” diye konuştu.

BAYRAĞA UZANAN ELLERİ KIRARIZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye’yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır. Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir.”

TEHDİT OLUŞTURAN ‘DÜŞMAN’DIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İdlib’Suriye rejiminin TSK unsurlarına saldırısına değinerek, “Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları vermiştir. Gözlem sahalarımıza yaklaşan ve ateş hattına giren rejim unsurları düşman unsurları olarak kabul ediliyor. Düşman unsurlarına ne yapılıyorsa o yapılacak” dedi.