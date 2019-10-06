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  3. Sabiha Gökçen'den yılın 9 ayında 26 milyon yolcu geçti

Sabiha Gökçen'den yılın 9 ayında 26 milyon yolcu geçti

Sabiha Gökçen'den yılın 9 ayında 26 milyon yolcu geçti

Yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre dış hat yolcusu yüzde 20 artışla 10 milyon 449 bin olurken, iç hat yolcusu 16 milyon 203 bin olarak gerçekleşti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yılın 9 ayında 26 milyon 650 bin yolcu geçiş yaptı.

İstanbul’un şehir havalimanı Sabiha Gökçen, yılın 9 ayının yanı sıra eylül ayı yolcu ve uçak rakamlarını açıkladı.

Buna göre, yılın 9 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 26 milyon 650 bin yolcu kullandı. Yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre dış hat yolcusu yüzde 20 artışla 10 milyon 449 bin olarak gerçekleşti. İç hat yolcusu ise 16 milyon 203 bin oldu.

Yılın 9 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 172 bin 3 uçak, iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

Eylülde 3 milyon 149 bin yolcu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı

Açıklamaya göre, geçen ay 3 milyon 149 bin yolcu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı. 

Ocak ayından itibaren artış gösteren dış hat yolcusu artışı eylülde de devam etti. Geçen yılın aynı dönemine göre dış hat yolcusu yüzde 19 artış göstererek 1 milyon 292 bin olarak gerçekleşti. İç hat yolcusu ise 1 milyon 856 milyon oldu.

Öte yandan, eylül ayında zamanında kalkış oranı yüzde 91 olarak gerçekleşti. 9 ayın zamanında kalkış ortalaması ise yüzde 88 oldu.

AA

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