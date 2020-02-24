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  3. Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili kaptan pilot adliyeye sevk edildi

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili kaptan pilot adliyeye sevk edildi

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili kaptan pilot adliyeye sevk edildi

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili kaptan pilot adliyeye sevk edildi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında kaptan pilot M.A'nın tedavi altında olduğu hastanede "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, kaptan pilot M.A'nın tedavi gördüğü hastanede ifadesini almaya başladı.

Öte yandan Kaptan pilot M.A'nın, ifadesinin alınmasının ardından taburcu işlemlerinin de yapılacağı ve Anadolu Adalet Sarayı'na götürüleceği öğrenildi.

Kazaya ilişkin kaptan pilot M.A. ve yabancı uyruklu yardımcı pilot F.P. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Yardımcı pilotun ifadesi daha önce polis tarafından tedavi gördüğü hastanede alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili Pegasus uçağının kaptan pilotu adliyeye sevkedildi


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