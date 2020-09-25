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  • Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni gelişme: Kaptan pilotun ev hapsi cezası kaldırıldı
25 Eylül 2020 Cuma 13:55 | Son Güncelleme:

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni gelişme: Kaptan pilotun ev hapsi cezası kaldırıldı

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni gelişme: Kaptan pilotun ev hapsi cezası kaldırıldı
DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin öldüğü, 180 kişinin de yaralandığı uçak kazasına ilişkin soruşturmada, kaptan pilot Mahmut Arslan'ın ev hapsi kaldırıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Şubat'ta meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturmada, şüpheli kaptan pilot Mahmut Arslan'a verilen ev hapsi cezasını kaldırdı.

DHA'da yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 klasörden bir adet CD'den oluşan dosyalar ve eklerini 6 kişilik bilirkişi heyetine gönderdi.

6 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULDU

2 yüksek inşaat mühendisi, uçak mühendisi, meteoroloji mühendisi, bir pilot ve bir avukattan oluşan bilirkişi heyetinden; pilotların birbirleri ve kule ile yaptıkları konuşmaları, iniş pistinin zemin incelemesini, uçağın teknik donanımını, o günkü meteorolojik ölçümleri değerlendirerek rapor halinde başsavcılığa sunulması talep edildi.

KAPTAN PİLOTUN EV HAPSİ KALDIRILDI

Öte yandan soruşturma kapsamında 24 Şubat 2020 tarihinde ifadesi alındıktan sonra tutuklanan ve 23 Mart tarihinde de ev hapsine alınarak tahliye edilen kaptan pilot Mahmut Arslan hakkındaki ev hapsinin mahkeme tarafından kaldırıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 5 Şubat akşamı İzmir-İstanbul seferini yapan bir firmaya ait uçak, inişinden sonra pistten çıkıp topraklık alana düşmüş, yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş 180 kişi de yaralanmıştı.

<p>Editör: Eda Cabul (<a href='edacabul.turkmedya@gmail.com'>edacabul.turkmedya@gmail.com</a>)<

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