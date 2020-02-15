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  3. Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilotun ifadesi alınıyor

Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilotun ifadesi alınıyor

Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilotun ifadesi alınıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında Kaptan Pilot Mahmut Aslan'ın hastanede ifadesi alınıyor.

5 Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasına ilişkin Kaptan Pilot Mahmut Aslan'ın ''şüpheli'' sıfatıyla ifadesi alınıyor.

Mahmut Aslan'ın Şişli'deki özel bir hastanede tedavisi devam ediyor. NTV'de yer alan habere göre, polisler kaptan pilotun ifadesini almak üzere hastaneye gitti. Sağlık durumu iyi olan pilotun ifadesi alınmaya başlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün Güney Koreli yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın ifadesi alınmıştı.

İkinci pilot, veriler dahilinde inebileceklerini düşündüklerini ve kulenin kendilerine ''pas geçin'' talimatı vermediğini iddia ederek uçağın indikten sonra kaymaya başladığını, kaptan pilotun tutunmaya çalıştığını ama pistten çıktıklarını anlattı.

5 Şubat'ta meydana gelen kazada uçak üçe bölünmüştü, 3 yolcu hayatını kaybetmiş, 180 yolcu da yaralanmıştı.


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