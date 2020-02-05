Sabiha Gökçen'de yaşanan kazada uçakta kırım olayı ne anlama geliyor? Uçakta kırım ne demek?

5 Şubat Çarşamba günü akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleşen kazada Pegasus Havayolları’na ait uçakta kırım oldu. 177 yolcunun da içerisinde bulunduğu kazada 120 yolcunun yaralandığı ve can kaybının yaşanmadığı bilgisine yer verildi. Kazayla ilgili çalışmalar devam ederken olayı gören ve bilgi sahibi olmak isteyen kişiler de “Uçakta kırım ne demek?” “Uçakta kırım ne anlama geliyor?” sorularını aratmaya başladı. Ayrıntılı bilgi haberimizde…

UÇAKTA KIRIM NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleşen kazada Pegasus Havayolları’na ait uçak pissten çıktı ve uçakta kırım oldu.

Kırım, bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğradığı, yaralanmaların olabileceği, can kaybının yaşanmadığı hadiselerdir.

Uçakların kırıma uğraması kelime anlamı bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğradığı, yaralanmaların olabileceği, can kaybının yaşanmadığı hadiselerdir. Bu çeşitli sebeplerden dolayı olabilir. Örneğin bir motor arızası yaşanmış olabilir. Benzer şekilde çeşitli teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkış denemelerinde de hasar gerçekleşebilir.

Kırımı uğramak sözü havacılık terimlerinden biridir. Kırıma uğradı ifadesi geçiyorsa 'ölümlü' bir kaza olmadığı anlamına geliyor. Kırım kelimesi yaralanmalı durumlarda uçak veya helikopterin de kısmen sağlam olduğu durumlar için kullanılan bir ifade.

Uçak kazasında ölüm durumu varsa 'kırım ifadesi kullanılmaz. Bu durumda olay için kaza ifadesi tercih edilir. Havacılıktaki terimler şu şekilde özetlenebilir;

Kaza : En az bir kişinin hayatını kaybettiği, hayati tehlike atlattığı ya da bir donanımın tamamen zarar gördüğü hadiselerdir.

Kırım : Bir donanman geri döndürülebilir hasara uğradığı, yaralanmaların olabileceği, can kaybının yaşanmadığı hadiselerdir.

Olay : Herhangi bir kimsenin yaralanmadığı, donanımın hasara uğramadığı ancak emniyetsiz bir durumun ortaya çıktığı hadiseler için bu ifade kullanılır.