18 Kasım 2020 Çarşamba 12:14 | Son Güncelleme:
Sabiha Gökçen Havalimanı'na dikkat çeken ödül
AA
Sabiha Gökçen Havalimanı, ACI Europe tarafından "Yüksek Övgüye Değer Havalimanı" seçildi.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından "Yüksek Övgüye Değer Havalimanı" seçildi.
AA'da yer alan habere göre, ACI Europe, Sabiha Gökçen Havalimanı, 25-40 milyon yolcuya sahip havalimanları kategorisinde Yüksek Övgüye Değer Havalimanı olarak belirlendi.
Söz konusu ödülün gerekçeleri ise mayıs ayından bu yana terminal binası içinde alınan Kovid-19 önlemleri, yolculara sunulan dijital çözümler ve kapalı kalınan nisan-mayıs aylarında havalimanı genelinde yapılan bakım ve onarım faaliyetleri olarak sıralandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı 2018 yılında da yine ACI Europe tarafından "Yüksek Övgüye Değer Havalimanı" olarak seçilmişti.