'Sabaha karşı FETÖ'cüleri kışlada gözaltına aldık'

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda 2015 yılından itibaren çalışmaya başlayan ve geçtiğimiz yıl emekli olan Cumhuriyet Savcısı Kazım Özsoy, 15 Temmuz gecesi Manisa’da yaşananları AKŞAM’a anlattı. Emekli savcı Kazım Özsoy, adliyeden arkadaşları olan savcı ve hâkim Davran çiftinin çocuklarının sünnet düğününe gittiğini söyledi. Sünnet düğününde yanında boşandığı hâkim eşi Ülker Çengin ve oğulları Yunus Emre Özsoy’un da olduğunu belirten Özsoy, düğün salonunda açık olan televizyondan askerin İstanbul’da köprüyü tuttuğunu gördüğünü ve ilk tahminin FETÖ’cülerin işi olduğunu sandığını söyledi. Sünnet düğününden ayrılarak adliyeye geçtiği sırada Manisa Emniyet Müdürlüğü Terör ve KOM Şube Müdürlüleri ile görüştüğünü, onların emniyette toplanması sonrası emniyete geçtiğini belirten emekli savcı Kazım Özsoy, ‘’Orada İl Emniyet Müdürü, Terör, İstihbarat, KOM Müdürleri ile oturup durum değerlendirmesi yaptık. Kısa bir analiz ve değerlendirme sonucunda, hepimiz aynı fikirde buluştuk. Bu demokrasiye karşı yapılmış bir kalkışmaydı” dedi.

‘KONTROLÜ SAĞLA’

O tarihte izni nedeniyle memleketinde olan Başsavcı Akif Celalettin beyi devamlı bilgilendirdiğini ifade eden emekli savcı Özoy, “Beni arayarak, ‘Savcı bey derhal olaya el koyalım, gözaltı kararları verelim’ dedi. Bir hukukçunun, bir vatanseverin yapması gerek şey buydu. Ve kendisine emniyete tekrar gideceğimi söyledim. Başsavcımız beni tekrar aradı, dedi ki, ‘Savcı bey, haberler geliyor, bakanlıktan da geldi. FETÖ’cü hâkim savcılar adliyeleri basıp, gözaltı kararları imzalayacakmış ve yetki kargaşası çıkaracaklarmış. Adliyede kontrolü sağla’ dedi.Özsoy, “Batı kışlada kalkışmaya yönelik faaliyet olduğu devamlı bize bilgi geliyordu. Polisle birlikte gece boyunca tedbir aldık. Halk da ayaktaydı. Manisa’da FETÖ’cü askerlerin kışladan çıkmasına izin vermeden olay çıkmadan işi bitirmiş olduk” dedi.

EMİRLER MASADAYDI

15 Temmuz gecesi eşzamanlı olarak jandarmada da hareketlenmenin olduğunu belirten emekli savcı Kazım Özsoy, “Gelen kesin bilgilerden biri şuydu ki, Jandarma Alay Komutan vekili, sözde yurtta sulh konseyinden kendisine gelen tamimi, karakollarına göndermiş, bu tamimlerin uyulmasını emretmiş. Kalkışmanın açık işaretidir. Çünkü emir var orada, karakollarına gönderiyor, gereğini yapın emrini veriyor. Dolayısıyla orada da bir yapılanma olduğu açıktı. Nitekim sonrasında yaptığımız soruşturmalar sırasında jandarma istihbarat müdürü, oradan birçok subay da tutuklandı. Ertesi gün oraya da aramaya gittim bizzat kendim, emirleri orada da ele geçirdim masaların üzerinde. O emirleri buldum” diye konuştu.