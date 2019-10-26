Saatler geri alınacak mı? Türkiye kış saatleri ne zaman değişiyor? İşte yanıtı..

Saatler geri alınacak mı? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi kışın gelmeye başlaması ile birlike vatandaşlar kış saati uygulamasına geçilip geçilmeyeceğini araştırıyor. 7 Eylül 2016 tarihi itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanan açıklama ile birlikte gün ışığından daha çok faydalanabilmek için yaz saati uygulaması sürekli hale getirilmişti. Avrupa Kış saati uygulamasına 27 Ekim 2019 Pazar günü geçecek. Türkiye'de Saatler geri alınacak mı? merak edilmeye başladı.

TÜRKİYE’DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye’de kış saati uygulaması uygulanmayacak. Dolayısıyla saatler geri alınmayacak.

AVRUPA'DA SAATLER GERİ ALINIYOR

Avrupa Kış saati uygulamasına 27 Ekim 2019 Pazar günü geçecek. 27 Ekim gününe sayılı günler kala ülkemizdeki vatandaşlar ise, bu yıl saatler geri alınacak mı sorusuna ilgisi arttı.

YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. Türkiye’de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır’ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit’in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır.

YAZ SAATİ-KIŞ SAATİ UYGULAMASI TARİHİ

Dünya genelinde her yıl uygulanan 'Yaz saati' uygulamasının temelleri Benjamin Franklin'e kadar dayanmaktadır.

Amerikalı politikacı ve fizikçi olan Benjamin Franklin'in, ortaya attığı bu projenin ilk hali saatlerin 20 dakika ileri-geri alınmasıdır. Fakat bu durum altı yıl sonra, yani 1916 yılında 20 dakikadan bir saate çıkarılmıştır.