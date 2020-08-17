Saat: 03.02, 45 saniye ve 7.4! 21 yıldır unutmadık

Asrın felaketinin üzerinden 21 yıl geçti. Türkiye’nin en uzun geceyi yaşadığı 17 Ağustos 1999’da Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova adeta yıkıldı, 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Uluslararası Afet Veri Tabanı’nda yer alan bilgiye göre, 17 Ağustos depremi, dünyada 1900-2009 yıllarında meydana gelen depremler arasında 20 milyar dolarla en fazla ekonomik kayıp oluşturan 6. büyük deprem olarak belirlendi. Türkiye’de 21 yılda yapılan yatırımlarla yaralar sarıldı, yıkılan şehirler yeniden ayağa kalktı.

GÖZYAŞLARIYLA ANDILAR



Depremin merkez üssü olan Gölcük ile Yalova, İstanbul-Avcılar ve Sakarya’da felaketin 21. yılında gece saat 03.02’de anma törenleri düzenlendi. Depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi, gözyaşları sel oldu aktı. Yalova’da maske ve sosyal mesafe kuralına uyulan törende, ‘17 Ağustos Deprem Anıtı’ çiçeklerle donatıldı. Sakarya’da Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan videoda vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. İstanbul’da ise anmanın merkezi en çok kayıp veren Avcılar’daydı.

TEDBİRSİZLİK ÖLDÜRMESİN DİYE HER ÖNLEMİ ALIYORUZ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 17 Ağustos 1999’da yaşanan Marmara Depremi’nin yaşandığı saat olan 03.02’de paylaşımda bulundu. Depremin 45 saniye sürdüğünü anımsatan bir sayaca da yer veren Erdoğan, şunları kaydetti: “17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıylagereken her önlemi almayakararlılıkla devam edeceğiz.”

BÜYÜK DEPREMİN ELİ KULAĞINDA



Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: “1999 Gölcük Depremi’nde İstanbul’da 30 yıl içerisinde deprem beklentimiz yüzde 60‘tı. Yani 9 yılımız kaldı. Silivri’deki 5.8 büyüklüğündeki deprem bana göre ‘İlahi bir uyarıydı.’ Çünkü fay hattına 20 kilometre uzaklıkta yaşıyoruz. Artık çok daha tehlikeli ‘Tik-tak yapan bir bombanın yakınındayız. Olasılık yüzde 65-70’lere yükselmeye başladı.”

Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu: “21 yıl geçti. Hesaplar doğru çıkarsa eli kulağında demektir. Bunu depremlerden de anlıyoruz. Tespit ettiğimiz ufak-tefek depremler var. Marmara çok aktif. Bunu Silivri’de 5.8 büyüklüğünde depremle hissettirdi. O deprem bayağı hasar verdi. Ama bunlar çok çabuk unutuluyor.”

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener: “Sadece bir yıl içinde toplam 40 adet 5’in üstünde deprem kaydedildi bu coğrafyada. Manisa depremleri, Elazığ depreminin artçısı ve Marmara depremi. Bingöl Karlıova ve Van depremleri de bu 5’lik depremlere dahil. Afetlerin önüne geçemeyiz, engelleyemeyiz ama etkilerini azaltabiliriz.”

O ANI SİMÜLASYONDA YAŞADILAR



Bakan Soylu ve Kurum, simülasyon merkezinde 60 saniye süren 7.2’lik depremi tecrübe etti. Kurum, “Simülasyonda bile o sarsıntıyı hissetmek hakikaten ürkütücü. Hayatınızda yaşadığınız tüm anlar bir şerit gibi gözünüzün önünden geçiyor” dedi.

OLASI BİR DEPREMDE TELEFON-TRAFİK UYARISI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD tarafından düzenlenen “17 Ağustos Anma Etkinlikleri İstanbul Programı”na katıldı. Kurum, vatandaşlara evlerinin risk tespitlerini yaptırması çağrısında bulunarak şunları kaydetti: “2012’den bugüne kadar 1 milyon 410 bin konutu yeniden yaptık. Dönüştürülmesi gereken, 300 bini İstanbul’da 1.5 milyon konut var. Hedefimiz 5 yıl.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şunları kaydetti: “Ülke genelinde 18 bin 130 acil durum toplanma alanımız var. Olası bir İstanbul depreminde en büyük endişemiz 4.5 milyon kişinin araçlarla yola çıkması. Böyle bir durumda ambulanslar gidemeyecek, arama kurtarma ekiplerimiz ulaşamayacak. O anda mutlaka toplanma alanlarına gidin, trafiğe çıkmayın. Telefonla konuşmayın, internet ve SMS’i tercih edin.”

KİMİ EVLADINA KİMİ ANNE-BABASINA KOŞTU



Depremde Yalova’da yaşamını yitiren 2 bin 504 kişiden 571’inin kabirlerinin bulunduğu Şehir Mezarlığına gelenler gözyaşlarıyla dua etti. Ailesinden 4 kişiyi kaybeden Hülya Laleoğlu, “21 yıl geçti ama acısı hala taze. Bir gecede hepsi yok oldu” dedi.

AK PARTİLİ VEKİLİN ACISI DİNMİYOR



Depremde iki kızını kaybeden AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, TBMM’de dayanıksız yapılara karşı mücadelede etkin görev alıyor. Şeker, “Bugün sağlam gibi gözüken 99 öncesi yapılmış binaların olası bir depremde yıkılma ihtimali çok yüksek” dedi.