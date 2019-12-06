S-400'ler test edildi! Serdar Sement'ten dikkat çekici detay...
Rusya basını Ankara semalarında test edilen S-400’lere geniş yer verdi. Haberlerde S-400’lerin 2 adet F-16, 1 adet F-4 ve helikopter ile denendiği, testlerin Türkiye’nin beklentilerini aştığı ve yeni S-400 bataryalarının yolda olduğu belirtildi. Siyasi Analist Serdar Sement, tüm gelişmeleri aksam.com.tr’ye değerlendirdi. Sement, "Testler esnasında ölü bölge testleri ve havadan uçan küçük testleri de yapıldı. S-400’lerin dağlık bölgeden gelen yere çok yakın füzeler karşısında da etkinliği çok yüksek." dedi.
Aksam.com.tr
Rusya basını Ankara semalarında test edilen S-400’lere geniş yer verdi. Haberlerde Türkiye’ye sevk edilen ilk grup S-400’lerde Rus üretimi MK-XII Mode 4 dost-düşman tanıma (IFF) sistemi bulunduğu, ileride ASELSAN’ın üreteceği sistemin bunun yerini alacağı belirtildi. Siyasi Analist Serdar Sement, tüm gelişmeleri anlattı.
Aksam.com.tr'den Ezgi Aşık'a konuşan Serdar Sement, “Türkiye-TSK, S-400’ler sayesinde şimdilik Ankara merkezli Suriye sınırı ayaklı güvenliği tesis etmiştir. Alınacak yeni S-400’lerle hava sahamız tam-güvenli hale getirilecektir. Deniz kuvvetlerimizin atmaca yetenekleriyle birleştirildiğinde Türkiye-TSK, etkin, caydırıcı ve saygın hedeflemesini tahakkuk yolundadır.” şeklinde konuştu.
“NATO TÜRKİYE’NİN DÜŞMANLARIYLA ETKİLEŞİM HALİNDEYDİ”
Türkiye’nin öncelerde savunma sistemini ittifak halinde yürüttüğünü belirten Serdar Sement, “Türkiye savunmasını ittifak halinde yürütmekteydi. NATO Türkiye devletinin temel savunma ittifak mekanizmasıydı. Bu mekanizma uzun müddettir, Türkiye düşmanlarıyla etkileşim içindedir. Bu nedenle Türkiye, dost/düşman ayrımını bağımsız yürütülebilme kapasitesi edinmek zorunda kalmıştır.” sözlerini kullandı.
“ÜLKE GÜVENLİĞİNDE GRİ ALAN YOKTUR”
Türkiye’nin kurucu ilkesinin tam bağımsızlık olduğunu söyleyen Sement, şunları kaydetti:
“Türkiye devletinin kurucu ve işletici ilkeleri tam-bağımsızlık, tam-güvenlik ve refahtır. Kısmen ya da belli sahada bağımsızlık, kısmen ya da şarta bağlı güvenlik olmaz. Güvenlikte gri alan da yoktur. Oysa durum farklılaşmıştır. Dost/düşman ayrımı ve bunu bağımsızlığı askeriye de olduğu gibi ülke yönetiminden mesul siyaset kurumu için de şarttır. NATO içinde ve S-400’den mahrum kalırsak, dost/düşman ayrımını düşmanımızla etkileşim içinde olanlara havale edecektik.”
“S-400’LER DOST VE DÜŞMAN AYRIMINI HATASIZ YÜRÜTEBİLECEK”
S-400 sistemiyle dost ve düşmanın ayırt edilebileceğini sözlerine ekleyen Serdar Sement, şöyle konuştu:
“Bundan ayrı, dost/düşman ayrımına müdahil NATO-ABD, siyaset kurumumuzla askeriye arasına manipülatif olarak girmiş, girebilecekti. F-35’ler tam da bunun içindi. S-400’lerse dost/düşman ayrımını objektif, hatasız ve anlık yürütebilmektedir. Gerçekten böyle miydi? S-400’ler test edildi, F-16’larla, helikopterlerle, farklı istikamet/yükseklik/açı sairden test edildiler. Elimizdeki S-400’ler dost/düşmanı ayırt etmekte, ayrıca ASELSAN üretimi dost/düşman tanıma sistemlerinin montajını da kabullenmekte. Türkiye-TSK dost/düşman ayrımını ve gerekirse anlık/gecikmesiz müdahaleyi şartsız ve şüphesiz, tam-bağımsız nitelikte yürütebilecek.”