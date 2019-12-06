S-400'ler test edildi! Serdar Sement'ten dikkat çekici detay...

Aksam.com.tr

Rusya basını Ankara semalarında test edilen S-400’lere geniş yer verdi. Haberlerde Türkiye’ye sevk edilen ilk grup S-400’lerde Rus üretimi MK-XII Mode 4 dost-düşman tanıma (IFF) sistemi bulunduğu, ileride ASELSAN’ın üreteceği sistemin bunun yerini alacağı belirtildi. Siyasi Analist Serdar Sement, tüm gelişmeleri anlattı.

Aksam.com.tr'den Ezgi Aşık'a konuşan Serdar Sement, “Türkiye-TSK, S-400’ler sayesinde şimdilik Ankara merkezli Suriye sınırı ayaklı güvenliği tesis etmiştir. Alınacak yeni S-400’lerle hava sahamız tam-güvenli hale getirilecektir. Deniz kuvvetlerimizin atmaca yetenekleriyle birleştirildiğinde Türkiye-TSK, etkin, caydırıcı ve saygın hedeflemesini tahakkuk yolundadır.” şeklinde konuştu.

“NATO TÜRKİYE’NİN DÜŞMANLARIYLA ETKİLEŞİM HALİNDEYDİ”

Türkiye’nin öncelerde savunma sistemini ittifak halinde yürüttüğünü belirten Serdar Sement, “Türkiye savunmasını ittifak halinde yürütmekteydi. NATO Türkiye devletinin temel savunma ittifak mekanizmasıydı. Bu mekanizma uzun müddettir, Türkiye düşmanlarıyla etkileşim içindedir. Bu nedenle Türkiye, dost/düşman ayrımını bağımsız yürütülebilme kapasitesi edinmek zorunda kalmıştır.” sözlerini kullandı.

“ÜLKE GÜVENLİĞİNDE GRİ ALAN YOKTUR”

Türkiye’nin kurucu ilkesinin tam bağımsızlık olduğunu söyleyen Sement, şunları kaydetti:

“Türkiye devletinin kurucu ve işletici ilkeleri tam-bağımsızlık, tam-güvenlik ve refahtır. Kısmen ya da belli sahada bağımsızlık, kısmen ya da şarta bağlı güvenlik olmaz. Güvenlikte gri alan da yoktur. Oysa durum farklılaşmıştır. Dost/düşman ayrımı ve bunu bağımsızlığı askeriye de olduğu gibi ülke yönetiminden mesul siyaset kurumu için de şarttır. NATO içinde ve S-400’den mahrum kalırsak, dost/düşman ayrımını düşmanımızla etkileşim içinde olanlara havale edecektik.”