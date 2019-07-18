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  3. S-400'ler nereye kurulacak? "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Paşa'ya sordum..."

S-400'ler nereye kurulacak? "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Paşa'ya sordum..."

S-400'ler nereye kurulacak" "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Paşa'ya sordum..."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, S-400'lerin nereye kurulacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ünal, "Pazartesi günü İstanbul'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Paşa ile beraberdim. Kendisine sorduğumda, 'Çalışmalarımız devam ediyor' dedi. S-400'ler için şu anda herhangi bir yer belirlenmiş değil ama daha önce Patriotların buraya konumlanmış olması hava savunma sisteminde Kahramanmaraş'ın da önemli bir nokta olduğunun işaretidir." dedi.

Kahramanmaraş'ta bir tesiste gazetecilerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sohbet edip soruları cevaplandırdı.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ilişkin soru üzerine Ünal, şunları söyledi: "S-400'ler için şu anda herhangi bir yer belirlenmiş değil ama daha önce Patriotların buraya konumlanmış olması, hava savunma sisteminde Kahramanmaraş'ın da önemli bir nokta olduğunun işaretidir. Milli Savunma Bakanlığı, nasıl bir koordinat oluşturacak henüz bununla ilgili bir paylaşımda bulunmadı. Pazartesi günü İstanbul'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Paşa ile beraberdim. Kendisine sorduğumda 'Çalışmalarımız devam ediyor.' dedi."  

AA

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