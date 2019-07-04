S-400'de barış konuşlanması 

“Barış konuşlanması” olarak tabir edilen yöntemle S-400’lerin her an kullanılır hale gelecek şekilde kurulumu yapılsa da, sadece risk ve tehditlerin arttığı dönemlerde aktif hale getirileceği belirtildi. Bir televizyon kanalının haberine göre bu yöntemin sistemi depoya kaldırmak anlamına gelmediği, bir bölgeye konulan sistemin çok kısa bir sürede aktif hale gelebileceği belirtiliyor.

MÜRTED ÖNE ÇIKIYOR

Sistemin Ankara’nın Kahramankazan İlçesi'ndeki Mürted Üssü’ne kurulmasının ön plana çıktığı iddia edildi.

İlk teslimat bu ay olacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moskova’daki Türk gazetecilerle bir araya geldi. Şentop, S-400'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şentop, Türkiye’nin S-400 konusunda kararını verdiğini belirterek, “Temmuz ayı içerisinde ilk parti teslimat yapılacak. Olsun mu olmasın mı, alalım mı almayalım mı noktasında değiliz” diye konuştu.